Laver Cup 2022, Federer e Nadal di nuovo in campo insieme: «Pronti per il ritorno di 'Fedal'»

La Laver Cup 2022, in programma dal 23 al 25 settembre a Londra, avrà protagonisti sia Rafa Nadal che Roger Federer: ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori. Proprio nella giornata di ieri l'elvetico era tornato a parlare sulle sue condizioni fisiche, ammettendo di non essere ancora in grado di correre dopo l'operazione chirurgica e che valuterà con i propri medici di settimana in settimana il programma di recupero. Se le dichiarazioni di ieri lasciavano quindi i suoi tifosi in apprensione, qelle di oggi tornare a farli sperare di rivedere il campione presto in campo.

È lo stesso Federer, tramite lo staff organizzatore della Coppa, a commentare l'annuncio: «Non vedo l'ora di tornare alle competizioni e la Laver Cup è una parte importante del mio programma. Non è un segreto che adoro questo torneo e sarà bellissimo tornare alla O2 Arena di Londra in una delle città più cool del mondo. Nadal è una persona straordinaria, un'ispirazione per me e per tante altre persone in tutto il mondo. Mi ha mandato un messaggio dopo la Laver Cup di Boston l'anno scorso e mi ha suggerito di giocare in doppio insieme a Londra. Sono pronto per il ritorno di 'Fedal' nella Laver Cup». I due hanno già giocato insieme in doppio nella Laver Cup del 2017 battendo in tre set Querrey e Sock.