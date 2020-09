A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, il Comune di Bacoli rende omaggio a Giulio Travaglio, suo grande campione di nuoto, primatista ancora oggi di vittorie (5) della Maratona del Golfo Capri-Napoli.



Sabato 12 Settembre (ore 20) in piazza De Gasperi, a margine di due memorial di nuoto e pallanuoto nel porto di Baia dedicati proprio a Giulio Travaglio e ad Enzo D'Angelo, altro indimenticabile campione sportivo di Bacoli, si terrà una cerimonia di intitolazione delle scale della "Sella di Baia" al nuotatore italiano che spodestò i coccodrilli del Nilo e i caimani argentini nella traversata del Golfo di Napoli.



La scelta delle "scale di Via Sella di Baia" non è affatto casuale: erano le scalinate che il grande campione era percorreva quotidianamente per dirigersi dalla sua abitazione, in Via Petronio Arbitro, verso il Molo di Baia dove era solito allenarsi.

Ultimo aggiornamento: 20:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA