Un sabato di Gran premio e di grande commozione all'ippodromo Cirigliano di Aversa. Per la prima volta il classico Gran premio (per i trottatori di tre anni sui 2060 metri) è stato dedicato non solo a Gaetano, fondatore dell'impianto, ma anche a suo figlio Nunzio (scomparso recentemente) che per oltre mezzo secolo è stato al timone del trotter, un manager illuminato che aveva sempre un occhio benevolo per i suoi dipendenti. La memoria di Nunzio è stata onorata dalla bella vittoria di Daino Toscano Key, guidato dal top-driver Enrico Bellei (premiato da Gaetano jr, figlio di Nunzio) a media di 1'14”1 al Km. Al secondo posto è finito Diabolik Nap (Antonio di Nardo) davanti al compagno di allevamento Dilettevole Nap (Antonio Simeoli).