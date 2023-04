Craig Breen, rallista morto in un incidente durante i test in Croazia: Aveva 33 anni, era un pilota del team Hyundai Motorsport

Il pilota irlandese Craig Breen è morto in un incidente avvenuto durante una ricognizione prima del rally in Croazia. Lo ha reso noto il suo team Hyundai Motorsport. «Hyundai Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che il pilota Craig Breen ha perso la vita oggi in seguito a un incidente durante i test in vista del Rally di Croazia. Il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente, occorso poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Craig, i suoi amici e i suoi fan», si legge in una breve nota diffusa dalla casa coreana.