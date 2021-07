Capri, targa per la squadra femminile Blue Lizard promossa in serie A2

Oggi pomeriggio sentita cerimonia in Comune per festeggiare la squadra di basket femminile caprese, la Blue Lizard Capri (Lucertola Azzurra), che ieri in un’accesa finale ha battuto Costa Masnaga per 85 a 70 raggiungendo una storica promozione nelle serie A2 femminile di basket. A ricevere la targa che il Comune ha voluto regalare a questo straordinario team caprese è stato il Sindaco Marino Lembo ed il vice Sindaco ed Assessore allo sport Ciro Lembo unitamente alla Giunta che ha dato ufficialità ad un traguardo che è stato raggiunto con grandi sforzi dalla Blue Lizard Capri che in pieno covid ha dovuto sottoporsi a notevoli difficoltà specie per i trasferimenti dall’isola alla terraferma. Oggi però nella sala consiliare del Comune di Capri le ragazze della Blue Lizard hanno festeggiato e già stanno pensando agguerrite al prossimo campionato che dovranno affrontare con la stessa grinta che le ha portate a questa storica promozione.