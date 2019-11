Un monologo impressionante quello della Gevi Napoli a Bergamo. Nell'8a giornata di campionato di A2 la squadra azzurra ritrova immediatamente il feeling con la vittoria e domina in lungo e in largo in terra lombarda. Dimenticato lo stop con Treviglio, la squadra di Sacripanti ha offerto una prova sontuosa, con difesa super. Ancora qualche sbavatura di troppo in attacco, ma quando vinci così è difficile trovare qualcosa da dire. Alla fine applausi all’ex Roderick, (18 punti, 12 rimbalzi e 5 assist e alcune giocate davvero spettacolari), ma anche all’intera compagine partenopea, festeggiata dal gruppo di tifosi giunti da Napoli. Benissimo Sherrod (18 punti con 7/9 al tiro e 7 rimbalzi) Sandri (16), Chessa (8 punti con 100% al tiro), bene anche Monaldi (nella foto, 9 punti) e super capitan Guarino (6 punti con 3/4), positivo Spizzichini, un po' sottotono Milani e Dincic.

Partenza lanciata di Napoli con T-Rod che segna e smazza assist (3-9). Anche Sherrod è efficace ma dopo 4 minuti commette il secondo fallo e esce per Spizzichini. Chessa segna con gran sicurezza da tutte le posizioni e con i suoi punti arriva l’allungo (9-19). La Gevi sbaglia il primo tiro della gara dopo oltre 6 minuti, Bergamo annaspa ma quando Roderick esagera negli assist offre ai padroni di casa l’occasione per riavvicinarsi. Coach Sacripanti lo fa sedere per 2’ mentre il primo quarto si chiude 15-24 grazie ad una tripla allo scadere di Chessa. Secondo quarto sullo stesso trend, Roderick fa un assist pazzesco dietro la testa a Spizzichini, arriva il +15 (24-39). Il coach di casa Calvani chiama la zona e all’intervallo è 27-39. Terzo quarto con monologo azzurro, Napoli schiaccia l’avversaria, la difesa è un bunker. Il gap aumenta con un 11-0 che rappresenta la svolta. Da 27-39 a 27-50. Sandri e Sherrod danno la spallata e al 30’ è 39-63. Partita virtualmente chiusa con largo anticipo è l’ultimo quarto è solo accademia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA