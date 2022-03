Givova Scafati falcidiata dal Covid 19: rinviato il match di cartello con Verona

Sette positivi e addio sfida a Verona. L’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A2 che doveva giocarsi domani alle 20,45 tra la Tezenis e Givova Scafati, partita di cartello tra due squadre che puntano alla promozione in A e che sono prima e seconda nel girone rosso, è stata rinviata per la positività di sette atleti scafatesi al Covid 19. La Givova Scafati ha reso noto che il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi alla luce della richiesta pervenuta dalla società campana. Verona in classifica ha tre punti in meno dei campani solo per via della penalizzazione, avendo conseguito solo quattro sconfitte, proprio quante ne ha finora collezionate la compagine campana, che sperava trovare in trasferta quello smalto e quella brillantezza finora mostrata tra le mura amiche del PalaMangano.