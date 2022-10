La carica dei 120 cestisti in erba: festa del minibasket alla Partenope

Gran festa del minibasket alla Partenope, nella storica palestra di Parco del Castello, l’ex maneggio dei Borbone ad un passo dal Maschio Angioino. 120 i bambini in campo, 8 società provenienti da tutta la Campania che si sono sfidate in una serie di partite per circa 3 ore complessive. Grande anche la partecipazione sugli spalti con 300 persone che hanno applaudito i cestisti in erba. Il mega-torneo è stato organizzato da Enrico Giamberini e Paolo Buongiovanni della Partenope e ha visto la partecipazione di Tresana Basket di Volla, Virtus Piscinola, Gas Flegreo Pozzuoli, Cestistica Ischia, Secondigliano, A.P. Cercola, Orange Next Generation e naturalmente i padroni di casa della Partenope.