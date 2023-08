«Ready to play»: a Sant'Antimo il progetto per cestisti disoccupati

Sos giocatori disoccupati. Arriva un'occasione preziosa per tutti gli atleti ancora in cerca di sistemazione. La possibilità di effettuare una o più settimane di preparazione precampionato e l'opportunità di mettersi in mostra in gare amichevoli in vista della stagione sportiva ormai alle porte. È Ready to Play, l'ultimo progetto della Partenope Sant'Antimo che partirà il prossimo 4 settembre al PalaPuca.

A disposizione degli atleti (nati nel 2004 o prima) ci saranno uno staff tecnico ed uno fisio dedicati, e per chi arriva da fuori provincia o regione la possibilità di soggiornare in una struttura convenzionata. Si tratta del primo progetto di questo genere per la pallacanestro mentre nel calcio sono attive da anni realtà come AIC Equipe Campania. Per informazioni scrivere a info@psasantantimo.it