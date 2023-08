La Gevi ingaggia un giovane lungo di 2,16, Dut Biar Mabor

Un lungo in più per la Gevi Napoli. Il club in serata ha ufficializzato l'ingaggio di Dut Biar Mabor, giocatore di origine del Sud Sudan che si aggrega al gruppo per il lavoro di pre-season. Ma che poi forse potrebbe restare come quarto lungo. Centro di 216 cm, classe 2001, Dut é di formazione cestistica Italiana, cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma. Ha terminato la stagione al Pärnu, in Estonia, con 11 partite giocate, 6 minuti, 1.6 punti e 2 rimbalzi di media.