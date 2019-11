LeBron James e la seconda giovinezza: «Forse è merito del vino, ne berrò di più»

Ultimo aggiornamento: 19:57

, a 35 anni, sta vivendo una seconda giovinezza. Alla faccia di chi, dopo la prima, deludente stagione in maglia, lo aveva già dato per finito. Se lo scorso anno a, il cestista di Akron non era riuscito neanche a raggiungere i playoff, ora le cose sono cambiate completamente. Con i 29 punti inflitti ai New Orleans Pelicans (110-114 il finale a favore dei Lakers), LeBron James ha definitivamente sancito la sua revenge season.La strada per i Lakers è ancora lunga, ma intantoha raggiunto il club dei 33mila punti, diventando anche il più giovane di sempre a tagliare questo traguardo. Davanti a lui, nella classifica di tutti i tempi della Nba, restano solo Kobe Bryant a 33.643, Karl Malone 36.928 e Kareem Abdul-Jabbar a 38.387. Orasi prende la sua rivincita, alternando dichiarazioni serie a battute scherzose su una delle sue passioni: il buon«Ho sempre voluto non avere alcuna debolezza, questo è stato sempre il mio obiettivo. La squadra ora funziona, abbiamo anche ottimi tiratori» - ha dichiarato LeBron James, riportato da Espn - «La mia primavera è tornata, va tutto a meraviglia: il salto è quello dei tempi migliori, il mio corpo sta benissimo e sto bene anche mentalmente. Non so cosa stia succedendo, ma mi sento incredibilmente bene. Potrebbe essere il vino che sto bevendo, se continuo a giocare così ne berrò un po' di più».