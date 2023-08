Marigliano, è scattata la stagione del ritorno in B

E' scatta la stagione di serie B della Promobasket Marigliano, che conquistando la cadetteria ha fatto tornare l'entusiasmo nella cittadina che ha una grande tradizione cestistica. La squadra allenata da Antonio Petillo, il coach che portò Scafati per la prima volta in A, è in ritiro da lunedì 21. La squadra è stata completata e l'obiettivo naturalmente è la salvezza.

Questo il roster che è stato presentato con un evento a Somma Vesuviana: Cimminella, Ingrosso, Longobardi, Raupis, Spera. Secondo quintetto De Riggi, Samuel Ogewmonji, Innocente, Mbaye, Godween. Cimminella, Innocente e Ogewmonji sono gli ex Kouros, il club creato da Petillo. Il campionato inizia l'1 ottobre e l'esordio sarà a Bari. Gli assistent coach sono Giuseppe Sullo e Domenico Chiariello. Il gm è Sergio Pesce,il presidente Salvatore De Riggi.