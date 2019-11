LEGGI ANCHE

Una brutta sconfitta contro Treviglio che interrompe la striscia positiva di, ma coach Pino Sacripanti non fa drammi: «Una sconfitta che ci sta, avrei voluto che la squadra lottasse di più, maè più organizzata e gioca da tempo insieme» ha subito spiegato nel post partita. Tre vittorie di fila, poi la prima sconfitta: «Ma non mi sono esaltato dopo le tre vittorie così come non mi deprimo ora. Sapevamo che questo avversario ci avrebbe creato problemi».Da salvare e da non rivedere. «Abbiamo giocato un buon avvio», ha detto. «Peccato aver perso la testa in situazioni delicate del secondo quarto quando abbiamo preso decisioni avventate. Sappiamo che sarà una stagione di sacrificio e devo ringraziare la squadra che in queste settimane si è messa a completa disposizione».