Il fenomeno Luka Doncic questa volta non è bastato e i Los Angeles Clippers hanno stravinto gara 5 con punteggio record (154-111) per portarsi in vantaggio 3-2 sui Dallas Mavericks nei playoff della Nba. Pungolata dalla sconfitta di un punto a fil di sirena subita nell'incontro precedente ad opera dello sloveno, la squadra californiana ha schiacciato subito sull'acceleratore, conquistando un ampio vantaggio già nel primo quarto e che hanno poi mantenuto e ampliato fino alla conclusione del match. Protagonisti tra i Clippers sono stati Paul George, con 35 punti realizzati, e Kawhi Leonard (32 punti), ma anche la difesa che ha reso stavolta la vita impossibile a Doncic (22 punti) Nell'altro incontro della scorsa notte, i Denver Nuggets hanno sconfitto gli Utah Jazz (117-107) grazie alla super serata di Jamal Murray autore di 42 punti, 8 rimbalzi, 8 assist. Il play ha spinto i suoi ad una rimonta decisiva nell'ultimo quarti che ha evitato una prematura eliminazione. Ora il bilancio della sfida vede i Jazz avanti 3-2.