Supercoppa, ultimo turno per la Gevi con Brescia già battuta in rimonta

Ultima gara di Supercoppa Discovery+ per la Gevi Napoli che affronta domani, alle 18 al PalaBarbuto la Germani Pallacanestro Brescia. Il team partenopeo ritrova il quintetto lombardo dopo averlo battuto in rimonta, ieri sera, al PalaLeonessa, prima vittoria stagionale in gare ufficiali per i napoletani. Per la Gevi ancora out Jason Rich, alle prese con un risentimento muscolare. Critico coach Sacripanti sullo svolgimento della manifestazione in questo periodo, in quanto sottrae tempo alla preparazione. «La Supercoppa giocata ora lascia il tempo che trova. In questo momento c'è bisogno di lavorare di più in allenamento, giocando così tanto ovviamente non può essere possibile. Adesso c'è un'altra gara. Ovviamente non so in che condizione fisica arriveremo essendo la terza partita in sei giorni. Spero che si riesca a gestire in maniera migliore i quaranta minuti della gara». Intanto a Treviso, la squadra Under 18 della GeVi Napoli ha vinto le finali nazionali di Basket 3x3, trionfando al termine di uno spettacolare torneo, battendo in finale la Virtus Bologna per 22-11.