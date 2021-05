Benevento, Mastella e la festa Cagliari: «Ospiti d'onore Doveri e Mazzoleni»

«Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzoleni come ospiti d'onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari». Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in risposta al post pubblicato su Facebook dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il quale complimentandosi con la squadra della sua città per la permanenza in serie A ha salutato il primo cittadino del capoluogo sannita, ironizzando così sulle polemiche sollevate dallo stesso Mastella per l'arbitraggio di Benevento-Cagliari del 9 maggio.

In quel match salvezza, vinto dai sardi al «Vigorito», i sanniti reclamarono per un rigore prima concesso dall'arbitro Doveri al Benevento e poi revocato dopo consulto con Mazzoleni al Var.