Live Benevento-Verona 0-3 Faraoni, autogol Foulon e Lasagna

Benevento a caccia di punti affinché la classifica non diventi problematica, Verona per ripetere l'ottima prestazione dell'ultima giornata. Partita che mette in palio punti pesanti allo stadio Ciro Vigorito, con i campani reduci dalla sconfitta (2-0) nel derby campano allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

LA PARTITA IN DIRETTA

Di contro la squadra di Juric che nell'ultimo turno ha bloccato sul pareggio (1-1) la Juventus allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Ultimo aggiornamento: 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA