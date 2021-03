Live Spezia-Benevento 0-1 Gaich, il «Tanque» sannita segna il suo primo gol

Un Benevento in crisi alla ricerca del riscatto nel difficile stadio Picco di La Spezia contro la compagine di Italiano già vincitrice al Vigorito. Ma nemmeno lo Spezia se la passa benissimo. La formazione di Vincenzo Italiano, quindicesima con 25 punti, non vince da tre giornata, mentre per i campani guidati da Pippo Inzaghi la crisi di risultati dura dal 2-1 alla Sardegna Arena del 6 gennaio scorso. Un vero e proprio scontro salvezza, che potrebbe risultare decisivo alla fine del campionato.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Bastoni; Leo Sena, M. Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi. ALL.: Italiano.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Barba, Glik, Tuia; Tello, Viola, Hetemaj; Ionita, Caprari; Gaich. ALL.: F. Inzaghi.

Ultimo aggiornamento: 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA