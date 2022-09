Tammy Abraham salterà la prima di Europa League contro il Ludogorets. La contusione alla spalla sinistra riportata contro l’Udinese non preoccupa, ma per precauzione Mourinho lo lascerà in panchina. Appuntamento alla gara contro l’Empoli di lunedì prossimo. Il posto dell’inglese sarà occupato da Belotti, ieri in campo per 45 minuti. Mourinho sta aumentando gradualmente il suo minutaggio per garantire l’alternanza in caso di infortuni, squalifica, o semplice necessità. Tammy, infatti, non ha cominciato bene la stagione, le sue prestazioni non hanno ricalcato quelle dello scorso anno. L’unica a pieni voti per il tecnico è stata quello con il Monza: «Prendeva la prima palla, si abbassava per giocare, creava profondità. È stato fantastico», ha detto una settimana dopo averlo stroncato per la performance con la Juve, in cui ha anche segnato la rete del pareggio.

Abraham è reduce da una stagione in cui ha totalizzato 27 gol, è stato uno degli attaccanti più prolifici in Italia, ma ancora non ha trovato il corretto equilibrio. Il 4-0 incassato alla Dacia Arena è stata una doccia gelata per il centravanti che non è riuscito a segnare nemmeno una rete davanti Gareth Southgate, tecnico della nazionale inglese seduto in tribuna a valutare lui e Smalling per il Mondiale.