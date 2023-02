Adani contro Allegri alla Bobo tv: «Miglior attacco? Dice bugie»

Max Allegri non ci sta: l'allenatore della Juventus, subito dopo il pari con il Nantes di Europa League, si è difeso dalle accuse di cortomuso che lo accompagnano ormai da anni. «Le mie squadre hanno poi il miglior attacco della stagione» le parole dell'allenatore bianconero a cui ha subito risposto Lele Adani: «Allegri ha detto bugie, la verità è un'altra. Le sue squadre hanno avuto il miglior attacco 4 volte negli ultimi 11 anni. L'anno scorso undicesimo miglior attacco, quest'anno il sesto» e attacca gli opinionisti Sky: «Gli stessi che non hanno avuto la capacità, la preparazione, la libertà di ribattere sono gli stessi che sono saliti sul carro quando vinceva perché contava vincere. E ora che non si vince? Hanno paura di parlare di calcio?»