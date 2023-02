Lukaku e Lautaro stendono l'Udinese l'Inter vince 3-1 e torna a -15 dal Napoli

L' Inter tiene il passo e conquista tre punti per mantenere le distanze dal ritrovato Milan. A San Siro, i nerazzurri battono 3-1 l'Udinese e ritrovano il bomber Lukaku, di nuovo in gol dopo un digiuno di 6 mesi.

È proprio il centravanti belga a sbloccare la gara al 20' su rigore, al secondo tentativo, dopo aver fallito il primo tiro fatto poi ripetere dall'arbitro.

L' Inter non approfitta del momento e prima dell'intervallo i friulani pareggiano con un gol di Lovric al 43'. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi comandano il gioco ma non trovano sbocchi in avanti, fino al 73' quando Mikhitaryan riporta avanti i nerazzurri. Il sigillo finale arriva all'89', con un gol di Lautaro Martinez.

Il Napoli è 15 punti sopra, ma l' Inter difende il secondo posto dall'assalto dei rossoneri.