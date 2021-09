Allegri non rimprovera la Juventus: «Napoli bravo, ma sono episodi»

Un punto in tre partite, non proprio la partenza che Max Allegri si aspettava per la Juventus: «In questo momento le cose vanno così, alla squadra non posso rimproverare nulla. Ci condiziona qualche errore, anche se dobbiamo migliorare tecnicamente: nella ripresa abbiamo perso la gara di mano, ma c’è da continuare a lavorare» le parole dell'allenatore toscano. «Il Napoli ha fatto una bella partita, è in un buon momento di forma, ma Szczesny ha parato poco e niente».

Ora la testa alla Champions. «Quando nel calcio non vinci devi stare zitto: martedì abbiamo la Champions e speriamo di iniziarla nel modo migliore possibile» ha detto Allegri a Dazn. «Ci sono stati tanti errori ma anche tante cose positive, la squadra ha fatto una gara di carattere. Giocare qui non è semplice, credo abbiamo fatto passi avanti, ma ci sono momenti della stagione in cui può andare così. Errore di Szczesny? Ha fatto una buona partita, la palla gli è un po’ sfuggita in occasione del pari ma è il nostro portiere titolare e lo sarà ancora per tutta la stagione. Il campionato è lungo, bisogna fare una bella rincorsa per i primi posti».