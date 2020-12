Erano passati sedici anni dall'ultima volta, ma si fa presto ad abituarsi all'aria di alta classifica. Lo sa bene l'Everton di Carlo Ancelotti, l'ex allenatore del Napoli che ha festeggiato un anno di panchina in Inghilterra con una vittoria importantissima nel boxing day: l'1-0 di Sigurdsson allo Sheffield è il miglior regalo di Natale per Carletto che ora si gode il secondo posto in classifica della sua squadra, dietro soltanto ai cugini-rivali del Liverpool.

LEGGI ANCHE Napoli, baby Insigne il "traditore": si allena con la maglia di Lozano

Un nuovo coro è nato in città per l'ex allenatore azzurro: «fantastico and magnifico» recitano i tifosi - quelli dell'Everton e del Liverpool sono gli unici in Premier League a cui è concesso l'utilizzo dello stadio, anche se in forma ridotta, nonostante la situazione covid - che dal 2004 non volavano così alti in graduatoria. Ancelotti aveva detto sì all'Everton proprio pochi giorni dopo l'addio al Napoli, nel dicembre 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA