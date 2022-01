Anguissa vince e convince: il Camerun primo nel girone

Due partite e due vittorie. Il Camerun non si ferma e viaggia spedito, accantonando qualche incertezza e mettendo insieme un convincente 4-1 contro l’Etiopia. La squadra di Anguissa va di poker grazie ai gol di Ekambi e Aboubakar, autori di due doppiette.

Partita da protagonista per Zambo Anguissa: il centrocampista del Napoli è partito ancora una volta titolare e ancora una volta resta in campo per 90’. Camerun al primo posto in solitaria dopo le due vittorie consecutive, lunedì l’ultimo appuntamento del girone contro Capo Verde per certificare la qualificazione e il primato.