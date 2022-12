Anche Aguero festeggia con l'Argentina. L'amicizia con Messi e la notte passata insieme prima della finale

Non è stato - ufficialmente - un componente della squadra, ma a conti fatti il Kun Aguero non si è mai tolto la maglia Albiceleste. In occasione dei festeggiamenti dell'Argentina si è visto sul palco della premiazione, ha alzato la Coppa, portato Messi sulle spalle e persino suonato un tamburo. L'attaccante classe '89, ex Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona, vanta più di 100 presenze con la Nazionale. Si è ritirato dal calcio giocato nel 2021 per problemi cardiaci, dopo un malore accusato in Barcellona-Alaves, ma nel corso dell'anno e soprattutto del Mondiale in Qatar, non ha mai smesso di seguire la Seleccion e il suo grande amico Leo Messi. Aguero ha partecipato a qualche allenamento, dando il suo contributo per stemperare la tensione a bordocampo, e nella notte prima della finale ha persino dormito in camera con Messi. I due hanno sempre condiviso la stanza durante i ritiri della Nazionale, tradizione rispettata anche quest'anno nonostante il Kun non fosse più arruolabile.

Un'amicizia rafforzata già dal Mondiale Under 20 del 2005, vinto anche in quel caso dall'Argentina con una doppietta di Messi in finale. Nella spedizione olandese, di quasi vent'anni fa, il rapporto tra i due venne ulteriormente alimentato dal superamento del lutto del giovane Emiliano Molina, amico d'infanzia di Aguero. Fu Messi, una mattina presto nei giorni manifestazione iridata, a dare la notizia al compagno di squadra, rincuorandolo e aiutandolo a finire il Mondiale da protagonista. Nella notte più importante della carriera calcistica di Leo, il Kun non poteva mancare, così come nei festeggiamenti, vissuti da protagonista fino a confondersi con i calciatori indossando la sua maglia numero 19. Molto più di un tifoso privilegiato.