LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara del prossimo 8 agosto porterà più di un punto interrogativo per ildi. La squadra catalana si gode le ultime ore di relax concesso dallo staff tecnico - tornerà a lavoro dalla prossima settimana - ma nel frattempo l'allenatore blaugrana già pensa a quale undici affidare il compito di battere il Napoli ine salvare la sua panchina.Difficilmente, però, si rivedrà in campo Ousmane Dembele : le ultime notizie che arrivano dalla Catalogna non sembrerebbero positive per l'esterno del Barcellona., secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, si rivedrà in campo solo dopo ilper un eventuale quarto di finale del torneo, nel caso in cui i blaugrana riuscissero a passare il turno contro gli azzurri.