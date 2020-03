In Germania è bufera su Mario Basler 51enne ex giocatore di Hertha Berlino, Werder Brema e Bayern Monaco e campione d’Europa nel 1996 con la Nazionale tedesca. In un suo intervento televisivo su “Sport1” lo scorso 1′ marzo aveva parlato dei fumogeni e dei fuochi pirotecnici negli stadi. Per lui sono un problema e ha chiesto una repressione più severa sui controlli di accesso. «Bisogna cercare i fumogeni tra le gambe. Le cose sono anche introdotte clandestinamente. Principalmente fra le donne. Perché viene meglio con loro. Possono nascondere razzi e fumogeni meglio, tra le loro gambe». Frasi che immediatamente hanno scatenato una tempesta di tweet di reazioni e insulti delle donne tedesche, adesso Basler è stato preso di mira anche dalle curve. I tifosi del St. Pauli hanno reagito a modo loro. Durante la partita sul campo del SV Sandhausen (2-2 il risultato finale), la curva del club amburghese ha esposto due stendardi, uno dei quali recitava “Castrate Mario Basler”.

