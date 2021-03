18'pt Al momento meglio la squadra di Inzaghi, che libera anche dalle pressioni del risultato, riesce a esprimersi con una certa qualità. Bayern ancora non in partita.

15'pt Grande opportunità per i biancocelesti, con il solito inserimento di Milinkovic pescato da Luis Alberto. Colpo di testa debole e centrale del serbo.

13'pt Prima occasione per il Bayern Monaco: Correa fa velo ma regala la sfera a Kimmich che serve Sané a destra. Controllo e conclusione a giro sul secondo palo fuori di poco.

10'pt Lazio che in questo avvio sta facendo quello che ha chiesto Inzaghi, personalità e testa alta. Ottimo l'appoccio alla gara dei biancocelesti, che adesso sono in gestione.

8'pt Buona la combinazione a sinistra della Lazio, che porta Correa al tiro dopo l'appoggio di Muriqi, palla di poco a lato.

6'pt Ritmi comunque blandi in questo avvio di gara.

4'pt Attento Acerbi, sulla sponda di Lewandowski che cercava un compagno dentro l'area. Il cross da destra ha messo in difficioltà la retroguardia della Lazio.

2'pt Giro palla del Bayern, Lazio compatta alla ricerca del recupero della sfera per poi ripartire.

1'pt Gara appena iniziata, il primo pallone della partita è della Lazio.

Le squadre stanno entrando in campo. Il Bayern arriva per il primo sul rettangolo verde.

Tutto pronto a Monaco di Baviera, tra pochi minuti in campo Bayern e Lazio per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-4 dell'Olimpico.

La Lazio per l'orgoglio, dopo la sconfitta dell'Olimpico. Per passare il turno servirebbe un miracolo sportivo. E forse potrebbe non bastare davanti ai campioni d'Europa e del Mondo in carica. Inzaghi farà anche turnover, adesso è molto più importante il campionato per riuscire a giocarsi, anche l'anno prossimo, la massima competizione europea. Quindi spazio a Muriqi in attacco al posto di Ciro Immobile. Ancora panchina per Caicedo. Dall'altro lato, i tedeschi, vogliono continuare a vincere in Europa. Flick manderà in campo la miglior squadra possibile, guidata, lì davanti, da Lewandowski. Alla viglia qualche dubbio sulla presenza di Neuer, infatti il portiere non c'è nell'undici titolare tedesco.

FORMAZIONI UFFICIALI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry; Lewandowski. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.

