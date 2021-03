Boca-River Plate, pari miracoloso: «È intervenuto Maradona dall'alto»

Un episodio incredibile quello arrivato nei minuti finali del Superclásico Boca Juniors-River Plate, giocato ieri sera in Argentina e conclusosi 1-1. All'ultimo minuto di gara, il tiro-cross di Girotti si era trasformato quasi in gol per il River - pronto al colpaccio nel derby contro gli storici rivali - si avvia verso la porta salvo poi cambiare clamorosamente la traiettoria con un movimento al limite delle leggi della Fisica. I tifosi del Boca Juniors non hanno avuto dubbi: «Quel gol evitato è stato opera di Maradona, Diego ci ha messo il suo tocco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA