Continuano ad arrivare pessime notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Dopo le defezioni di Mike Maignan e Theo Hernandez (le più recenti), anche Brahim Diaz non ci sarà per la gara contro il Verona. Lo spagnolo è risultato positivo al Covid: la notizia era nell'aria da un po' - tanto che pure l'allenatore aveva annunciato che era «indisposto» -, ma ora è arrivata anche l'ufficialità del club rossonero.

«AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate», si legge nel comunicato del Milan.

