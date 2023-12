Impresa Italia in Spagna: campionesse del mondo battute 3-2, le azzurre non avevano mai sconfitto una nazionale iridata

Impresa Italia. Le azzurre di Andrea Soncin ribaltano la Spagna campione del Mondo e vincono 3-2 a Pontevedra. Un'autentica prova di forza della nazionale, che soffre nel primo tempo e che ribalta tutto nella ripresa. Sembrava impossibile, vista la qualità della formazione allenata da Tomé, ma il commissario tecnico che ha preso il posto di Milena Bertolini ci credeva:«Vogliamo fare risultato» aveva detto in conferenza stampa. Accontentato.

IMPRESA

Il risultato non permetterà all'Italia di entrare nella final four - la Spagna fino al momento era imbattuta e ha già staccato il pass - ma è una vittoria di prestigio che apre a degli scenari sicuramente inaspettati. E arrivati a questo punto, visto il cammino piazzato fino al momento in Nations League, rimane l'amaro in bocca per il Mondiale disputato molto al di sotto delle aspettative. E adesso in un girone di ferro le azzurre rischiano di chiudere seconde davanti alla prima squadra del ranking, la Svezia.

Sembrava davvero impossibile.

LA PARTITA

L'Italia va sotto nel primo tempo al 12': del Castillo salta Boattin e spara sotto la traversa dove Giuliani non può arrivare. L'Italia soffre nei primi 45', non c'è dubbio, ma ha la forza di rimanere in partita e poi si scatena nella ripresa. Pareggia Giacinti con gentile aiuto di Catalina Coll, la ribalta Cambiaghi di testa su assist di Giugliano e infine Linari da due metri spinge a porta vuota il gol del momentaneo 3-1. L'errore di Di Guglielmo spiana la strada a Gonzalez che di punta anticipa l'uscita del portiere azzurro. Paralluelo sbaglia il gol del pari e nel finale Galli va vicino all'apoteosi. Ma rimane uguale la festa. Era da 21 anni che l'Italia non batteva la Spagna. Ed è la prima volta che la nostra nazionale supera una squadra campione del Mondo. Adesso ultima partita del girone a Parma contro la Svizzera. L'obiettivo è il secondo posto.