VENEZIA - Dr Automobiles Groupe ha stretto un accordo di sponsorship con Venezia per il suo debutto nel mondo del calcio. Una scelta voluta da entrambe le parti, si afferma in una nota, che confidano in un rapporto duraturo e foriera di grandi successi.

Il gruppo automobilistico italiano per la sponsorship del Venezia ha scelto il brand Dr, che entro la fine dell'anno lancerà sul mercato tre nuovi Suv. E una particolare versione del logo Dr, studiata apposta per il Venezia, sarà posizionata sul retro delle quattro maglie ufficiali, non solo della squadra maschile ma anche di quella femminile, in serie C.

La sponsorizzazione delle donne è stata frutto di una scelta precisa e condivisa da Dr Automobiles Groupe, di Macchia di Isernia, e Venezia, in quanto sono tra le favorite per la promozione in serie B. Il campionato del Venezia prenderà il via domenica prossima con la trasferta a Napoli, seguita da altre due uscite a Udine ed Empoli. Il debutto casalingo ci sarà il 19 settembre contro lo Spezia.