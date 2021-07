Nandez, il sì all'Inter è un messaggio al Cagliari: vuole andare via

Dopo la promessa strappata un anno fa, Nahitan Nandez è pronto a fare il salto di qualità. Ormai il centrocampista uruguaiano si sente dell'Inter ed è in pressing sul Cagliari affinché si possa arrivare ad una soluzione in tempi rapidi. Ma l'incontro di stamane tra il ds Ausilio, il suo collega Capozucca e l'intermediario dell'affare non ha ancora prodotto la fumata bianca.

Mercato in uscita

L'operazione è infatti molto complessa e c'è bisogno di trovare una serie di incastri per accontentare pure Nainggolan, che intende rimanere in Sardegna. Quindi, ricapitolando: i nerazzurri vogliono ingaggiare Nandez in prestito con diritto di riscatto e tramite un maxi-scambio. Il Cagliari, invece, punta ad incassare sui 30 milioni di euro complessivi, grazie all'inserimento di un obbligo. Sul fronte uscite sono attese novità anche per Lazaro e Pinamonti. Il primo ha detto no al Benfica, mentre il giovane attaccante è stato offerto a tre società. L'ostacolo, come è noto, resta il suo alto ingaggio.