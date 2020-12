Iker Casillas torna a casa. L'ex portiere e capitano sarà il nuovo vice direttore generale della Fundación Real Madrid. Ad annunciarlo è stato il club spagnolo con un comunicato ufficiale: «Il Real Madrid C.F. annuncia che Iker Casillas entra a far parte della Fundación Real Madrid come assistente del direttore generale. Iker Casillas è una leggenda del Real Madrid, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra storia. La sua carriera sportiva e la dimensione umana sono state riconosciute con prestigiosi premi come il Premio Principe delle Asturie per lo sport, la Gran Croce dell'Ordine Reale al Merito Sportivo, la Medaglia d'Oro dell'Ordine Reale al Merito Sportivo e la Medaglia d'Oro della Comunità di Madrid. Per il Real Madrid è un orgoglio vedere tornare a casa uno dei suoi grandi capitani».

Casillas è arrivato nel Real Madrid quando aveva 9 anni e l'ha lasciato a 34 per trasferirsi al Porto, dopo 19 titoli vinti. Già dai mesi scorsi la notizia era nell'aria, viste le intenzioni della società e del portiere di ritrovarsi in vesti da dirigente. «Un giocatore che è stato 25 anni al Real Madrid non può andare via così» aveva detto Florentino Perez. Adesso si sono ritrovati.

