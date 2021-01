I vecchi campioni del mondo del 2006 hanno preso l'abitudine di trovarsi su Bobo Tv, il canale social di Vieri. E nel corso di una diretta, Antonio Cassano ha fatto una rivelazione che Fabio Cannavaro, presente, non ha smentito anche se non ha confermato: "Fabio è stato vicinissimo a tornare in Italia l'estate scorsa, stava per andare alla Fiorentina". Cannavaro avrebbe avuto degli incontri con gli emissari del presidente Commisso che in quei mesi erano al lavoro per trovare una alternativa a Iachini. Il tecnico napoletano, legato a un contratto fino al 31 dicembre 2022 con il Ghuanzhau prese ovviamente del tempo per valutare la possibilità di rompere in anticipo il suo legame con la società cinese. Alla fine, dopo una riflessione, il Pallone d'oro decise di declinare l'offerta e di restare in Cina. Adesso, tornato nel Paese della Grande Muraglia, vive i suoi giorni in quarentena per le rigide disposizioni restrittive in tema di misure anti-Covid e sempre parlando nelle varie dirette social che è pronto a tornare in Europa. Offerte non gli mancano ed è evidente che Cannavaro non ne farà una questione economica ma solo di progetto. Di sicuro, dovesse far rientro in Italia, il club che lo ingaggi potrebbe usufruire del decreto Crescita, poiché lavora all'estero da oltre cinque anni. Un affarone, sotto il profilo fiscale. Ma prima andrebbe trovata una via d'uscita con il club cinese, uno dei più ricchi e ambiziosi dell'Asia. Cannavaro sta bene lì ma è chiaro che dopo tanti anni lontano dall'Europa, ha una gran voglia anche di una panchina di una big del Vecchio continente.

