Incredibile dietrofront in casa Benfica: i lusitani dicono no a Edinson Cavani , l'attaccante uruguaiano che ha lasciato ila fine contratto e cerca una nuova squadra. Cavani, secondo quanto riportato da A Bola, chiedeva ala nuova squadra circain tre anni, una richiesta ritenuta eccessiva e fuori portata dal club portoghese che, dunque, si tira indietro.L'ex attaccante del Napoli , dunque, non sbarcherà ine si riapre la caccia a lui: club interessati anche in Italia, come Juventus e Inter, che però non sembrano in prima linea viste le richieste economiche del, mentre resta viva l'ipotesi ritorno in Sudamerica.