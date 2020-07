En toute objectivité c'est un geste de classe mondiale. #PSGASSEpic.twitter.com/hq9Sgkd5cM — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393bis) July 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la Ligue1 a tavolino, per il Psg arriva il primo trofeo sul campo. Vincono la Coppa di Francia gli uomini di Tuchel (1-0) nella finale contro il Sant'Etienne. L'ha decisa Neymar al 14' con un bolide da dentro l'area di rigore che non ha lasciato scampo a Moulin. Una vittoria che però lascia l'amaro in bocca ai parigini e che potrebbe far felice - in termini sportivi ovviamente - l'Atalanta di Gasperini. Mbappè infatti è uscito in lacrime al 34' per un brutto fallo subito da Perrin, espulso. Il giocatore francese poi è tornato a bordo campo con le stampelle. Non si conosce l'entità dell'infortunio alla caviglia, ma la sua presenza contro la Dea in questo momento è rischio, anche perché si parla di un interessamento ai legamenti. Si valuterà nelle prossime ore. In ogni caso, il Psg alla fine, e non senza sofferenze, conquista la Coppa. E ancora dovrà giocarsi quella di Lega, contro il Lione, il prossimo 1 agosto.