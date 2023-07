Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha un partner napoletano a calcetto. Si chiama Paolo Morra e da anni si è trasferito a Roma per le sue attività imprenditoriali. Un passato da buon calciatore, anche nelle giovanili del Napoli, Morra ha fatto parte della squadra di calcetto dell'Aniene - il prestigioso club che ha come presidente onorario il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, e come presidente il giornalista Massimo Fabbricini - che ha vinto il torneo Over 60 dei circoli romani. Nel team anche il direttore di Raisport Jacopo Volpi.

roberto-mancini