Due giorni dopo il terribile incidente con il suo Suv Defender, Ciro Immobile lascia l'ospedale Gemelli. Verrà dimesso oggi pomeriggio alle 15 con un tutore al braccio. Al momento è l'arto a dare più fastidio al capitano della Lazio. La costola XI fratturata non gli comporta invece dolore e non sbatte sul polmone, inficiando sul respiro.

APPROFONDIMENTI Immobile in ansia per la figlia Michela, lui sta bene ma vuole restare in ospedale al suo fianco «Ho temuto per le mie figlie, siamo salvi per miracolo» La verità del tassista: «Vi racconto il semaforo “verde”: non funzionava da giorni»

Ciro Immobile, la figlia resta in ospedale

Il bomber rimane piuttosto preoccupato per la piccola Michela (la figlia di 10 anni) a bordo dell'auto domenica mattina: la bimba dovrà restare anche stanotte nella sala rossa dell'ospedale in osservazione perché la lieve lesione al fegato rientrerà, ma va monitorata sino all'ultimo. Immobile ieri aveva deciso di restare al suo fianco, si sente in colpa per l'accaduto, ma tutto rientrerà molto presto con un sospiro di sollievo.

Quando rientra in campo?

E Ciro pensa già anche al campo: vorrebbe farcela (almeno per la panchina) contro l'Inter il 30 aprile, ma la situazione andrà valutata di giorno in giorno. L'obiettivo è molto difficile, i dottori a Formello ci vanno cauti e non sottovalutano nemmeno gli allenamenti persi, visto che Ciro stava appena recuperando anche da una lesione al flessore sinistro. Rimane tutto in ballo, persino Sassuolo e Milan sono a rischio. Si capirà tutto meglio, strada facendo.