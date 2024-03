Lazio, Sarri medita le dimissioni: «Se non mi volete più, parlate chiaro». ​E Lotito ordina: squadra in ritiro

Il ritiro ordinato ieri notte da Lotito - con tanto di battibecco nello spogliatoio dell'Olimpico - è ufficiale e confermato. È una soluzione tampone per il terribile momento, dopo il quinto ko casalingo contro l'Udinese, il dodicesimo di questo campionato, peggior risultato dal 2009/10, stagione finita col dodicesimo posto.

Sarri, sfogo nello spogliatoio con i giocatori

Sedici sconfitte totali, Sarri aveva fatto peggio (19) solo in serie B col Pescara, e ieri - nonostante la società lo abbia confermato - è sceso nello spogliatoio e ha ripetuto al gruppo: «Se non mi volete più, parlate chiaro». L'allenatore ha dato tempo fino a oggi pomeriggio (scatta alle 15 il ritiro), sta riflettendo in queste ore se fare addirittura un passo indietro immediato, molto dipenderà dalle risposte della squadra nell'ennesimo confronto.