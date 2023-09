Proscioglimento Taccone e della direttrice del centro analisi, Francesca Di Marzo Capone. Gli avvocati dei tre imputati prosciolti dal gip Marcello Rotondi, i legali Innocenzo Massaro, Luigi Petrillo e Costantino Sabatino sono soddisfatti del risultato ottenuto al termine dell’udienza preliminare. «La sentenza è giusta ed in linea con le risultanze processuali e le analisi compiute da tutti i tecnici che si sono occupati della vicenda, restituisce finalmente ai nostri assistiti quella rispettabilità – hanno precisato i legali Massaro e Petrillo – scientifica e professionale che la notizia dell’inchiesta aveva posto in ombra. Il proscioglimento pieno ha spazzato via definitivamente sospetti e falsità che né il professore Taccone, insigne biologo, né il suo laboratorio, che è centro di eccellenza, meritavano».



Il caso è riferito all'inchiesta sui falsi tamponi ai calciatori della Lazio: Ciro Immobile, Manuel Lazzari e Luis Alberto