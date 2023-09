Omessa comunicazione dei prezzi, scatta la sospensione per un distributore di carburanti

Prezzi dei carburanti alle stelle, i finanzieri controllano gli impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio irpino sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi.

In tale ambito, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno accertato prolungate omesse comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato, reiterate per ben otto volte da parte di una stazione di servizio dell’Alta Irpinia.

Per l’impianto è scattata la proposta di sospensione per un mese e una sanzione per il gestore di tremila e 200 euro.

Dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza di Avellino – diretta dal colonnello Salvatore Minale – ha effettuato 189 verifiche, scoprendo 45 situazioni irregolari.

Elevate sanzioni amministrative per 50mila euro e richiesta un’ulteriore proposta di sospensione attività.