"Lei gli dirà: vieni, vieni a casa mia, adesso che non sono a casa, ma non tarderò. Se arrivi prima puoi entrare ed aspettarmi. La chiave è sotto lo zerbino": così scrive Italo Calvino nel capitolo 7 del suo "Se una notte d'inverno un viaggiatore". Ed è questa solo una delle sorprese annunciate nell'ambito il progetto "Se una notte in Irpinia un viaggiatore" finanziato con i fondi Poc che vedrà protagonisti i comuni di Aiello del Sabato (comune capofila), Serino, San Michele di Serino, Montella, Forino e Montefalcione.

Sei tappe denominate come i capitoli del romanzo di Calvino di cui si parafrasa il titolo giocando anche con la grafica ed invitando al Viaggio in Irpinia. «Saranno 6 tappe destagionalizzate concentrate in autunno ed inverno» spiega il direttore artistico Felice Caputo.

Si partirà sabato (dalle 19) a San Michele di Serino ("Sporgendosi dalla costa scoscesa" seguendo la traccia calviniana) con la prima circostanza fuori dagli schemi: presso il Parco Acquatico in via Capozze il concerto sul lago di Erio (X-Factor 2021), del cantautore baianese Antonio Scafuri ed il dj set di Nicola Maiorano. Si continuerà il 7 a Serino. A Palazzo Greco l'associazione Magnitudo presenterà Maraviglia: «Un mix di curiosità, di sperimentazione, di elettronica, di musica alternativa, ma anche di attitudini antiche rispetto all'approccio artistico con una festa felliniana in cui si intrecceranno tradizioni locali e pratiche artistiche contemporanee. A conclusione della serata avremo un momento conviviale che diventerà il punto d'incontro di un gruppo di agitatori culturali irpini». Il 4 e 5 novembre il progetto si sposa con la tradizione già consolidata della Festa della Castagna di Montella.

E qui il disegno vira decisamente sulla musica tradizionale ospitando A paranza r'O Lione ed il collettivo Riforma popolare (metterà insieme 'A Lumanera e Molotov d'Irpinia il 4 novembre), Vinyl Gianpy e Lady Botte (il giorno successivo). Gli ultimi tre appuntamenti si concentrano tra Natale e Santo Stefano. Il 27 dicembre ad Aiello del Sabato, presso Palazzo Preziosi, l'ospite più noto del cartellone: Frankie Hi-nrg, pioniere della cultura hip hop in Italia. Il 28 dicembre nel cortile del municipio di Forino arriveranno Tonino Carotone e la band irpina di Frontiere antimusicali. La chiusura il 29 dicembre nel Santuario di Sant'Antonio per ricordare La rivolta di Montefalcione con il reading di Franco Arminio, Livio e Manfredi e la performance in piano solo di Luis Di Gennaro. Ma il momento più interessante è quello proposto da Ilaria Scarano. Così come il personaggio di Ludmilla lascia la chiave sotto lo zerbino, così accadrà nelle case messe a disposizione del progetto: «Gli scrittori che aderiranno al progetto "Libri difettosi" si muoveranno nelle case come degli antropologi o dei semplici curiosi. Con questo gioco letterario-psicologico, si cercherà di comprendere dagli oggetti, dalla disposizione dei mobili, da ciò che si vede, quali persone le abitano. Poi, all'improvviso, la persona apparirà. Vedremo quanto sarà prossima all'idea maturata dagli scrittori. Ne nascerà una serie di libri difettosi. Rappresenteranno gli incipit di tanti capitoli di una pubblicazione che rimarrà a ciascun comune». "Gli amori difficili" sarà invece la masterclass in Organizzazione di eventi e valorizzazione del territorio che si svilupperà in 6 sessione itineranti.