Carburanti, scende solo il metano: diesel in tre giorni salito di 22 cent

Diesel (self) in forte ascesa: in tre giorni il prezzo è salito di 22 centesimi, 12 solo nell'ultima rilevazione (prezzi medi di ieri resi noti oggi dal ministero delle imprese e del made in Italy).

La benzina (self) procede con aumenti di sei centesimi al giorno, resta sostanzialmente fermo il Gpl e scende di 5 centesimi il metano.

È questa la media dei prezzi nazionali: tra le singole regioni resta avanti Bolzano (1,958 benzina self e 1,828 gasolio self) e indietro le Marche (1,906 benzina self e 1,772 gasolio self).

La Campania arriva a 1,924 (benzina self) - crescendo rispetto a ieri di 5 cent - e a 1,782 euro per il diesel (self) che pur crescendo di 13 cent rispetto al giorno precedente resta un dei valori più bassi (se così si può dire) tra le regioni italiane.

Nel grafico per vedere i prezzi basta cliccare sulla legenda e scegliere il carburante preferito.