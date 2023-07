Claudio Ranieri: quel gesto di fair play premiato dall'Ussi come ambasciatore di gentilezza

Un "Sir" sotto tutti i punti di vista. Adesso anche ambasciatore di gentilezza. Quelle immagini di Claudio Ranieri che allo stadio San Nicola, al termine della doppia sfida vinta con il Bari, bacchetta i propri tifosi dimostrano ancora una volta lo spessore dell'uomo e dell'allenatore. Il tecnico del Cagliari, al termine della gara che ha riportato i sardi in A all'ultimo assalto proprio ai danni dei galletti, ha detto "NO" agli sfottò dei suoi supporter che stavano prendendo di mira i pugliesi, invitandoli invece ad applaudire gli avversari appena sconfitti. Domenica prossima, Sir Claudio riceverà la maglia di ambasciatore di gentilezza direttametne nel ritiro di Saint-Vincent dove il Cagliari si sta preparando per la prossima stagione di massima serie. “Un esempio di valore, un signore nella vita e in campo”.

Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” verrà consegnato da Ussi Toscana e Cor et Amor all'allenatore del Cagliari proprio per quel suo gesto rivolto ai propri tifosi dopo la finale di ritorno dei play off promozione contro il Bari al San Nicola.

Questa la motivazione indicata da Ussi Toscana (Gruppo giornalisti sportivi) e dall’Associazione Cor et Amor, insieme all’Associazione Stampa Toscana, per valorizzare il gesto di fair play e gentilezza del tecnico romano, che nella sua lunghissima carriera ha guidato il Napoli nel post-Maradona e ha vinto lo storico titolo della Premier sulla panchina del Leicester.



Il premio, il cui simbolo è la maglia con i colori dei bambini, riconosce i messaggi positivi dello sport ed è una sorta di “investitura” di ambasciatore alla gentilezza nello sport. Il premio si lega anche al progetto “Alfabeto della gentilezza”, ideato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, che è partito dai bambini ed è arrivato nel mondo dello sport.