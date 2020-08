Ore delicate per Diego Armando Maradona. L'ex campione del Napoli, oggi allenatore del Gimnasia La Plata, ha scoperto che una delle sue sorelle, Kitty, ha contratto il coronavirus: sta bene ed è asintomatica, è stata isolata in Argentina e non avrà bisogno di ulteriori accorgimenti medici nelle prossime settimane, ma per lo staff di diego era già scattato l'allarme.

Da soggetto a rischio qual è, infatti, l'entourage di Maradona si è subito preoccupato di mettere in sicurezza l'ex campione argentino, che però sembra non avere avuto contatti con la sorella nelle scorse ore. Domani Diego si sottoporrà a un nuovo tampone per verificare le sue condizioni di salute, così da permettergli il rientro agli allenamenti del suo Gimnasia.

