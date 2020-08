Coronavirus, l'aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena

Se fossero atterrati un solo minuto prima non avrebbero avuto problemi. E invece 158 passeggeri del volo Nizza-Oslo della compagnia scandinava SAS dovranno osservare una quarantena di dieci giorni, perché il loro aereo è atterrato proprio nel momento in cui la Norvegia ha decretato la Francia "zona rossa". Lo riportano i media francesi.

🇳🇴 FLASH - Les 158 passagers du vol #Nice - #Oslo, arrivés à 00h01 en #Norvège, doivent se mettre en quatorzaine, le pays ayant placé la France en zone rouge à partir de minuit. Le taux d'incidence norvégien a triplé, passant à 7 cas pour 100 000 habitants. (AFP) #COVID19 #Europe — Conflits (@Conflits_FR) August 8, 2020

Secondo i report dell'aeroporto di Oslo e della SAS, il volo SK4700 è atterrato a. Secondo il sito specializzato, FlightRadar24, il SAS Boeing 737 è atterrato sulla pista di Oslo alle 00:01, con nove minuti di anticipo. «L'istituzione della zona rossa era a partire da mezzanotte, quindi devono fare la quarantena», ha spiegato Elisabeth Johansen, consigliera del ministero della Salute norvegese. I passeggeri potranno fare la quarantena in casa e non dovranno rimanere negli hotel dell'aeroporto. Le autorità hanno impiegato diverse ore per decidere. Secondo il quotidiano norvegese Dagbladet, i passeggeri hanno esultato quando il pilota ha detto loro che era atterrato a mezzanotte.

La Norvegia ha annunciato giovedì che stava riportando la Francia nella "zona rossa", così come la Svizzera, Principato di Monaco e la Repubblica Ceca. A causa della nuova ondata di coronavirus, i quattro paesi hanno nuovamente varcato la soglia dei 20 nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, il livello che Oslo ha fissato per le quarantene. Pur rimanendo a livelli bassi, anche la Norvegia sta fronteggiando una ripresa dei casi, con un tasso di incidenza di 7 nuovi casi su 100.000 nelle ultime due settimane.

