Il tampone Covid? «È una c...ata»: è il giudizio che dà, in un commento su Instagram, Cristiano Ronaldo, costretto a saltare il confronto con il Barcellona di Messi perché ancora positivo. «Pcr is bullshit», scrive CR7, dove prc è l'acronimo della tecnologia usata per i test rino-faringei per la ricerca del Coronavirus. Al commento di Ronaldo sono subito seguiti migliaia di messaggi.

Puntuale è arrivata la risposta sarcastica di Roberto Burioni: «Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti».



