Un'altra vittoria esterna, stavolta in casa dell'Aldosivi, e la speranza di allontanare le zone pericolose della classifica argentina. Il Gimnasia di Diego Armando Maradona è ancora vivo e lotta per il suo futuro sugli ordini del Pibe e festeggiando con le sue coreografie. Il nuovo ballo è stato confezionato da Diego negli spogliatoi e prontamente immortalato sui social.

Così come sui social ci è finito il coro intonato da Maradona al termine del match, in conferenza stampa. «Diego è del Gimnasia e non se ne va» recita il motivetto perché in tanti ora cominciano a sperare di poterlo vedere sulla panchina dei "Lupi" anche il prossimo anno.

ES MÁS GRANDE QUE PELÉ 🔟 Gimnasia le ganó 3-0 a Aldosivi en un partido clave por el descenso y Diego Armando Maradona lo sabe 🎶🇦🇷 pic.twitter.com/Rjh16uwr2x — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 10, 2019

