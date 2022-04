Il ritorno nella "sua" casa, la seconda volta in pochi mesi. Mourinho si ripresenta davanti a un San Siro tutto esaurito per affrontare con la Roma - che ancora spera di avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League - un Inter, quella di Simone Inzaghi, in netta ripresa e che in settimana ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo il Milan nel derby. Lo Special One non si fida del turnover e nonostante alle porte ci sia la sfida di Conference League contro il Leicester, manda in campo i migliori. Assenti Zaniolo (squalifica) e Cristante (infortunio), maglia da titolare per Veretout in mezzo al campo al fianco di Oliveira. Simone invece si affida al grande ex Dzeko - già decisivo all'OIimpico - che affiancherà Lautaro lì davanti. Si comincia alle 18.

Inter-Roma, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Tutti. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abramo. Tutti. Mourinho.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming